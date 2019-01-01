Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бернарду Силва установил потрясающий рекорд сезона в АПЛ по преодоленной дистанции

Комментариев: 0
Полузащитник Манчестер Сити пробежал 13,7 километра в матче против Ливерпуля.
Бернарду Силва (слева) в матче против Ливерпуля
Бернарду Силва (слева) в матче против Ливерпуля
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва установил рекорд в текущем сезоне чемпионата Англии по дистанции, преодоленной за игру.

Читай также: Компани жестко ударил Салаха по ноге, а потом обозвал его п**дой

Португалец за 90 минут встречи против Ливерпуля пробежал 13,7 километра. Это является максимальной дистанцией, которую игрок преодолевал в текущем сезоне АПЛ.

Отметим, что встреча завершилась победой Манчестер Сити со счетом 2:1. Благодаря этому “горожане“ вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата, сократив отставание от Ливерпуля до 4-х очков.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Ливерпуль.

Напомним, форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро установил новый рекорд в АПЛ.

Поделись:
Теги: Бернарду Силва, Манчестер Сити, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, рекорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: sport.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь