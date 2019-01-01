Бернарду Силва установил потрясающий рекорд сезона в АПЛ по преодоленной дистанции

Полузащитник Манчестер Сити пробежал 13,7 километра в матче против Ливерпуля.

Бернарду Силва (слева) в матче против Ливерпуля Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва установил рекорд в текущем сезоне чемпионата Англии по дистанции, преодоленной за игру.

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Португалец за 90 минут встречи против Ливерпуля пробежал 13,7 километра. Это является максимальной дистанцией, которую игрок преодолевал в текущем сезоне АПЛ.

Отметим, что встреча завершилась победой Манчестер Сити со счетом 2:1. Благодаря этому “горожане“ вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата, сократив отставание от Ливерпуля до 4-х очков.

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Напомним, форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро установил новый рекорд в АПЛ.