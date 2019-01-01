Бернарду Силва установил потрясающий рекорд сезона в АПЛ по преодоленной дистанции
Полузащитник Манчестер Сити пробежал 13,7 километра в матче против Ливерпуля.
Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва установил рекорд в текущем сезоне чемпионата Англии по дистанции, преодоленной за игру.
Читай также: Компани жестко ударил Салаха по ноге, а потом обозвал его п**дой
Португалец за 90 минут встречи против Ливерпуля пробежал 13,7 километра. Это является максимальной дистанцией, которую игрок преодолевал в текущем сезоне АПЛ.
Отметим, что встреча завершилась победой Манчестер Сити со счетом 2:1. Благодаря этому “горожане“ вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата, сократив отставание от Ливерпуля до 4-х очков.
Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Ливерпуль.
Напомним, форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро установил новый рекорд в АПЛ.
Полная версия правил