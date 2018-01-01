Гвардиола: Этот результат вселяет в нас уверенность

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля.

Пеп Гвардиола остался доволен результатом и игрой своих подопечных в центральном матче 21-го тура АПЛ.

“Обе команды сегодня показали настоящий футбол, мы обыграли отличную команду. С первой минуты Ман Сити показывал выдающуюся игру. Мы рады, что эта победа сократила отставание от первого места.

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Агуэро нам нужен в подобных матчах, ведь его навыки создают преимущество в атаке. Всю свою карьеру в ключевые моменты он выдает отличные матчи, как и в этот раз. Его действия в моменте с голом были невероятны.

Нам было бы сложно, если бы мы сегодня проиграли. Но теперь мы отстаем от них на четыре очка, а соперник остается лидером. Нам предстоит еще много борьбы, но этот результат вселяет в нас уверенность“, – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что Манчестер Сити одержал победу над Ливерпулем в центральном поединке 21-го тура АПЛ, тем самым усилив интригу в чемпионской гонке. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.