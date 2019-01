Стюарды попытались увести игрока Манчестер Сити с поля, перепутав его с болельщиком

После окончания матча 21-го тура чемпионата Англии, в котором Манчестер Сити сумел обыграть Ливерпуль, произошел забавный инцидент.

Защитник “горожан“ Бенджамен Менди не принимал участия в поединке, и после финального свистка выбежал на поле, чтобы поздравить свою команду. Менди был одет в повседневную одежду, а не в клубную атрибутику, и стюарды приняли его за болельщика.

Сотрудники стадиона начали преследовать Менди, чтобы увести его с поля, и, лишь приблизившись к нему, поняли, что человек на поле - игрок команды.

Stewards chase Benjamin Mendy thinking he is pitch invader after Man City win https://t.co/a3X2MdPXFo pic.twitter.com/x1kL2vcSli