Стюарды попытались увести игрока Манчестер Сити с поля, перепутав его с болельщиком

Забавный инцидент произошел после финального свистка в центральном матче чемпионата Англии.

После окончания матча 21-го тура чемпионата Англии, в котором Манчестер Сити сумел обыграть Ливерпуль, произошел забавный инцидент.

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Защитник “горожан“ Бенджамен Менди не принимал участия в поединке, и после финального свистка выбежал на поле, чтобы поздравить свою команду. Менди был одет в повседневную одежду, а не в клубную атрибутику, и стюарды приняли его за болельщика.

Сотрудники стадиона начали преследовать Менди, чтобы увести его с поля, и, лишь приблизившись к нему, поняли, что человек на поле - игрок команды.

Stewards chase Benjamin Mendy thinking he is pitch invader after Man City win https://t.co/a3X2MdPXFo pic.twitter.com/x1kL2vcSli — TODAY NEWS (@TODAY_NEWS_24) 4 января 2019 г.

Напомним, что центральный матч 21-го тура АПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу Манчестер Сити. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Ранее сообщалось, что во время поединка произошел неприятный инцидент - капитан “горожан“ Венсан Компани назвал лидера “красных“ Мохамеда Салаха п**дой.