Компани жестко ударил Салаха по ноге, а потом обозвал его п**дой

Капитан Манчестер Сити едва не сломал лидеру Ливерпуля ногу, а потом нагрубил египтянину.

В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Ливерпулем произошел неприятный инцидент с участием капитана “горожан“ Венсаном Компани и лидера “красных“ Мохамеда Салаха.

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На 31-й минуте поединка Компани сделал жесткий подкат против египтянина, едва не сломав ему ногу. Салах вовремя отреагировал на действия защитника и избежал столкновения, а Компани получил желтую карточку за опасную игру.

Однако на этом инцидент не закончился - капитан “горожан“ позволил себе назвать Салаха п**дой (женским половым органом - прим.ред.), что попало в трансляцию и видео разлетелось по Сети.

Напомним, Ливерпуль потерпел первое поражение в сезоне, проиграв в гостях Манчестер Сити со счетом 2:1. Смотрите также видео голов и обзор этой встречи.

Ранее сообщалось, что лидера Ливерпуля Мохамеда Салаха обвинили в лицемерии, после того, как он заступился за игрока Наполи Калиду Кулибали.