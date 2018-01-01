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Клопп: Это была самая сложная игра в сезоне

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Главный тренер Ливерпуля прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Англии против Манчестер Сити.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп подвел итоги проигранного матча против Манчестер Сити в рамках 21-го тура АПЛ.

“Очень интенсивная и сложная игра для обеих сторон. Манчестер Сити попал в штангу, и мяч влетел в ворота. Мы тоже попали в штангу – но мяч не пересек линию.

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Это было непросто, но это нормально. У нас были шансы, у них были свои моменты. Обе команды сражались как сумасшедшие, чтобы остаться в игре. Мне очень понравилась наша игра, команды могли играть лучше, но мы не позволяли друг другу делать это. Это тактический футбол.

Ливерпуль проиграл, это не очень хорошо, но сейчас это не так уж важно. Это была наша самая сложная игра сезона“, – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что накануне Ливерпуль уступил Манчестер Сити в центральном поединке 21-го тура АПЛ. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Юрген Клопп, чемпионат Англии по футболу, футбол
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