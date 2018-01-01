Агуэро установил новый рекорд в победном матче против Ливерпуля
В матче 21-го тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Ливерпулем (2:1) форвард “горожан“ Серхио Агуэро установил новый рекорд АПЛ.
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30-летний аргентинец на 40-й минуте встречи забил гол в ворота “красных“ и благодаря этому стал первым игроком в истории турнира, который сумел поразить ворота в семи домашних матчах подряд против одного соперника.
Sergio Aguero is the first player in Premier League history to score in seven consecutive home games against the same opposition.— Squawka Football (@Squawka) 3 января 2019 г.
King Kun strikes again at the Etihad. 👑 pic.twitter.com/cZUGDVaSw9
Стоит также сказать, что этот гол стал для нападающего 153-м в чемпионате Англии. В общей сложности за свою карьеру на клубном уровне Агуэро забил 331 гол в 580 матчах.
Напомним, Манчестер Сити сумел обыграть Ливерпуль и сократить отставание в турнирной таблице АПЛ. Вашему вниманию также видео голов и обзор этой встречи.
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