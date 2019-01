Агуэро установил новый рекорд в победном матче против Ливерпуля

В матче 21-го тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Ливерпулем (2:1) форвард “горожан“ Серхио Агуэро установил новый рекорд АПЛ.

Читай также: Ливерпулю не хватило сантиметров, чтобы забить Манчестер Сити

30-летний аргентинец на 40-й минуте встречи забил гол в ворота “красных“ и благодаря этому стал первым игроком в истории турнира, который сумел поразить ворота в семи домашних матчах подряд против одного соперника.

Sergio Aguero is the first player in Premier League history to score in seven consecutive home games against the same opposition.



King Kun strikes again at the Etihad. 👑 pic.twitter.com/cZUGDVaSw9