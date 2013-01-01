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Ливерпулю не хватило сантиметров, чтобы забить Манчестер Сити

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Поражение лидеров турнирной таблицы АПЛ внесло новую интригу в чемпионскую гонку.
Садио Мане создал опасный момент у ворот Ман Сити
Садио Мане создал опасный момент у ворот Ман Сити
Getty Images

В центральном матче 21-го тура Манчестер Сити на своем стадионе сумел обыграть Ливерпуль. Этот матч был важен для чемпионата, ведь именно победа “горожан“ позволила команде сократить отставание от лидера турнирной таблицы и вернуть интригу.

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Однако “красные“ имели все шансы первыми открыть счет в матче и довести дело до собственной победы. Уже на 18-й минуте встречи полузащитник мерсисайдцев Садио Мане после выхода один на один пробил в штангу.

В панике защитник “горожан“ Джон Стоунз выносил мяч, однако попал в голову своего же вратаря Эдерсона и мяч срикошетил в сторону ворот. Мяч завис над линией штрафной на 1,12 см и система определения гола Hawk-Eye не засчитала взятие ворот. 

Напомним, Ливерпуль проиграл Манчестер Сити со счетом 2:1, тем самым потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Вашему вниманию также видео голов и обзор этой встречи.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Садио Мане
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