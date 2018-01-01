Манчестер Сити – Ливерпуль 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

"Горожане" сумели одолеть "красных" и сократить отставание в турнирной таблице чемпионата Англии.

Манчестер Сити - Ливерпуль: видео голов Getty Images

В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле сумел вырвать победу у Ливерпуля.

Таким образом, "красные" потерпели первое поражение в сезоне, а отставание между командами сократилось до 4-х очков.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Ливерпуль:

Манчестер Сити — Ливерпуль 2:1

Голы: Агуэро, 41, Сане, 72 — Фирмино, 64



Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Компани (Отаменди, 88), Стоунз, Ляпорт (Уокер, 86) — Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган, 65) — Сане, Агуэро, Стерлинг.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Старридж, 86), Хендерсон — Милнер (Фабиньо, 57), Фирмино, Мане (Шакири, 77) — Салах.

Предупреждения: Компани, Ляпорт, Б. Силва — Ловрен, Вейналдум