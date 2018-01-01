Ман Сити обыграл Ливерпуль

Ливерпуль потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Англии.

Манчестер Сити обыграл Ливерпуль в матче 21-го тура чемпионата Англии. Поединок имел огромное значение для всего чемпионата – победа Ливерпуля позволяла команде Клоппа оторваться на 10 очков и практически убить чемпионскую интригу.

Ман Сити на правах хозяев активнее начал встречу, сделав ставку на прессинг обороны соперника, но Ливерпуль сдержал атаки подопечных Гвардиолы, а потом сам создал опасный момент. Мане получил мяч в чужой штрафной и пробил мимо Эдерсона, но мяч попал в левую штангу, после чего отскочил точно к Стоунзу. Центральный защитник, выбивая мяч, попал в своего же голкипера и круглый полетел в ворота. Повезло, что тому же Стоунзу, после отскока, хватило реакции выбить мяч на линии ворот и снять мяч с ноги у набегавшего Салаха.

Больше таких моментов у ворот хозяев в первом тайме не было, а счет открыл Серхио Агуэро, забивший за пять минут до перерыва. Сане прорвался с левого фланга в штрафную, откуда мощно прострелил вдоль вратарской. Алиссон отразил мяч прямиком на ногу Стерлингу, однако Рахим не стал пробивать сразу, доведя эпизод до владения со стороны Куна Агуэро. А вот аргентинец был уже беспощаден, отправив свой удар с левого угла вратарской точно под перекладину.

Во втором тайме, понимая, что средняя линия проигрывает борьбу, Клопп выпустил на поле Фабиньо, что подравняло игру и у Ливерпуля стали появляться моменты. Сперва Фирмино вышел на ударную позицию, когда голкипер уже покинул ворота, но сразу четверо футболистов закрывали створ. Мяч в итоге парировал сам Эдерсон. А спустя пару минут тот же Фирмино переправил мяч в пустые ворота после заброса Александра-Арнольда и скидки Робертсона.

Счет был равным недолго - уже через восемь минут Сане дали свободу и пространство на левом фланге. Немец нанес удар в штангу, от которой тот залетел точно в ворота.

Ливерпуль пошел большими силами вперед, но и Ман Сити не стал засиживаться в обороне. Острый выход был у Салаха, но вытащил мяч Эдерсон. В ответ Алиссон отразил выход Агуэро один в один.

Несмотря на обилие моментов, голов больше было. Ман Сити добыл победу, нанес первое поражение Ливерпулю в чемпионате и сократил разрыв в турнирной таблице до четырех очков.

Манчестер Сити — Ливерпуль 2:1

Голы: Агуэро, 41, Сане, 72 — Фирмино, 64



Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Компани (Отаменди, 88), Стоунз, Ляпорт (Уокер, 86) — Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган, 65) — Сане, Агуэро, Стерлинг.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Старридж, 86), Хендерсон — Милнер (Фабиньо, 57), Фирмино, Мане (Шакири, 77) — Салах.

Предупреждения: Компани, Ляпорт, Б. Силва — Ловрен, Вейналдум