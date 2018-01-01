Гвардиола похвалил ван Дейка

Испанский специалист считает, что голландец стоит своих денег.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола накануне матча 21-го тура английской Премьер-лиги с Ливерпулем отметил защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка.

“Вирджил - исключительный игрок. Не имеет значнения, сколько стоит футболист, если у него идет игра, он стоит своих денег. Когда не платишь много, а футболист не проявляет себя, то трансфер кажется дорогим. Если он может играть каждые три дня без травм и делать это стабильно хорошо, он стоит заплаченных денег“, - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, ван Дейк перешел из Саутгептона в Ливерпуль за рекордные 83 млн евро.

Матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится сегодня, 3 января, в 22:00 по киевскому времени.

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