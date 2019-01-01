Ширер: Не думаю, что стиль Сарри - это что-то новое для футбола
Экс-форвард сборной Англии не понимает, в чем особенность стиля "синих" под руководством Маурицио Сарри.
Бывший футболист сборной Англии и Ньюкасл Юнайтед Алан Ширер поделился своим мнением по поводу стиля игры лондонского Челси под руководством Маурицио Сарри.
“Я так понимаю, Саррибол - это когда от полузащитника нужно забрать мяч и передать его атакующим игрокам? А разве такая тактика не используется с первого дня существования футбола?
Мне действительно было интересно, что собой представляет стиль Сарри. Они отдают мяч центральному полузащитнику, он передает его другим хавбекам, а они дальше контролируют игру. Не думаю, что это что-то новое для футбола. Разве ни одна команда до этого не пыталась играть через центр?“, - цитирует англичанина BBC.
Ранее сообщалось, что Челси оформил трансфер полузащитника дортмундской Боруссии.
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