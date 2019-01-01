Ширер: Не думаю, что стиль Сарри - это что-то новое для футбола

Экс-форвард сборной Англии не понимает, в чем особенность стиля "синих" под руководством Маурицио Сарри.

Бывший футболист сборной Англии и Ньюкасл Юнайтед Алан Ширер поделился своим мнением по поводу стиля игры лондонского Челси под руководством Маурицио Сарри.

“Я так понимаю, Саррибол - это когда от полузащитника нужно забрать мяч и передать его атакующим игрокам? А разве такая тактика не используется с первого дня существования футбола?

Мне действительно было интересно, что собой представляет стиль Сарри. Они отдают мяч центральному полузащитнику, он передает его другим хавбекам, а они дальше контролируют игру. Не думаю, что это что-то новое для футбола. Разве ни одна команда до этого не пыталась играть через центр?“, - цитирует англичанина BBC.

Ранее сообщалось, что Челси оформил трансфер полузащитника дортмундской Боруссии.