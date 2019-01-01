Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ширер: Не думаю, что стиль Сарри - это что-то новое для футбола

Комментариев: 0
Экс-форвард сборной Англии не понимает, в чем особенность стиля "синих" под руководством Маурицио Сарри.
Алан Ширер
Алан Ширер
Goal.com

Бывший футболист сборной Англии и Ньюкасл Юнайтед Алан Ширер поделился своим мнением по поводу стиля игры лондонского Челси под руководством Маурицио Сарри.

“Я так понимаю, Саррибол - это когда от полузащитника нужно забрать мяч и передать его атакующим игрокам? А разве такая тактика не используется с первого дня существования футбола?

Мне действительно было интересно, что собой представляет стиль Сарри. Они отдают мяч центральному полузащитнику, он передает его другим хавбекам, а они дальше контролируют игру. Не думаю, что это что-то новое для футбола. Разве ни одна команда до этого не пыталась играть через центр?“, - цитирует англичанина BBC.

Ранее сообщалось, что Челси оформил трансфер полузащитника дортмундской Боруссии.

Поделись:
Теги: футбол, Челси, Маурицио Сарри, Алан Ширер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: BBC

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь