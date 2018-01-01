Сульшер: У Рашфорда потрясающий удар, как у Роналду
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер отметил игру своего подопечного - 21-летнего форварда Маркуса Рашфорда в матче против Ньюкасла (2:0).
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“Мы радуемся четырем победам в четырех матчах, и я могу говорить о всех своих потрясающих игроках, но когда я вижу такого невероятного форварда, которым является Рашфорд... Он так красиво забил гол, сделал это спокойно и хладнокровно, просто прокатил его мимо вратаря.
У Маркуса Рашфорда удар, как у Криштиану Роналду. Мне нравится за ним наблюдать. А еще он отлично исполняет штрафные“, - приводит слова норвежского специалиста BBC.
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Отметим, что Рашфорд забил 5 мячей и оформил 5 ассистов в последних девяти играх за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.
Напомним, победа над Ньюкаслом позволила Оле-Гуннару Сульшеру вписать свое имя в историю Манчестер Юнайтед.
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