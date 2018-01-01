Манчестер Сити – Ливерпуль: где смотреть матч чемпионата Англии

В четверг, 3-го января, Манчестер Сити на своем поле примет Ливерпуль в матче 21-го тура АПЛ.

Манчестер Сити на своем поле сыграет с Ливерпулем в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится в четверг, 3-го января, в 22:00 по киевскому времени.

В Украине противостояние Манчестер Сити – Ливерпуль в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

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Стоит отметить, что букмекеры отдают преимущество в этом матче хозяевам поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Гвардиолы с коэффициентом 2,05, а на "красных" – 3,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,9.

Напомним, по итогам 20-ти туров Ливерпуль лидирует в чемпионате Англии, имея в своем активе 54 очка. Манчестер Сити идет на третьей строчке, отставая от лидера на 7 баллов. Эксперты склоняются к мнению, что это противостояние можно считать битвой за чемпионский титул.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что все будет кончено, если его подопечные проиграют Ливерпулю.