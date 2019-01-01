Сульшер: Я не хочу в мае уходить из Манчестер Юнайтед

Норвежский специалист надеется, что сможет сохранить должность по окончанию сезона.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не хочет покидать свой пост в конце текущего сезона.

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“Конечно, я не хочу в мае покидать Манчестер Юнайтед. В этой команде играют отличные футболисты, и атмосфера потрясающая. Я буду прилагать все силы ради этого клуба до тех пор, пока буду здесь.

Впереди у нас множество испытаний. Мы играли с командами из нижней части таблицы и не имели права проиграть. Впереди более сложные матчи, но наша команда показывает надежную игру“, - приводит слова Сульшера The Telegraph.

Напомним, что Оле-Гуннар Сульшер был назначен в качестве исполняющего обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед до конца сезона после увольнения Жозе Моуринью.

Отметим, что норвежский специалист уже вписал свое имя в историю клуба, выиграв 4 первых матча подряд.