Сарри заявил, что в последний момент узнал о дорогостоящей покупке Челси

Наставник "синих" не был осведомлен о переговорах клуба с дортмундской Боруссией.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри признался, что не знал о трансфере полузащитника дортмундской Боруссии Кристиана Пулишича, о котором стало известно в среду, 2-го января.

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“Вплоть до вторника я не был осведомлен о трансфере Пулишича. Да, месяц назад клуб спрашивал, что я думаю о возможности купить американца. Я положительно высказался о его игровых характеристиках.

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И вот, в среду я узнаю, что трансфер уже состоялся, но никто не рассказывал мне, что идут переговоры. Я не отвечаю за трансферную политику Челси, поэтому не могу прокомментировать покупку Пулишича“, - приводит слова Сарри Daily Mail.

Напомним, Челси заплатил 64 миллиона евро за Пулишича, что является третьим по стоимости трансфером в истории “синих“.