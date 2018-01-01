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Сарри заявил, что в последний момент узнал о дорогостоящей покупке Челси

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Наставник "синих" не был осведомлен о переговорах клуба с дортмундской Боруссией.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Челси Маурицио Сарри признался, что не знал о трансфере полузащитника дортмундской Боруссии Кристиана Пулишича, о котором стало известно в среду, 2-го января.

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“Вплоть до вторника я не был осведомлен о трансфере Пулишича. Да, месяц назад клуб спрашивал, что я думаю о возможности купить американца. Я положительно высказался о его игровых характеристиках.

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И вот, в среду я узнаю, что трансфер уже состоялся, но никто не рассказывал мне, что идут переговоры. Я не отвечаю за трансферную политику Челси, поэтому не могу прокомментировать покупку Пулишича“, - приводит слова Сарри Daily Mail.

Напомним, Челси заплатил 64 миллиона евро за Пулишича, что является третьим по стоимости трансфером в истории “синих“.

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Теги: Кристиан Пулишич, Маурицио Сарри, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, футбол, вне игры
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