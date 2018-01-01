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Кейн: В Тоттенхэме хотят, чтобы Ливерпуль проиграл Манчестер Сити

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Капитан лондонского клуба рассчитывает, что "горожане" сумеют выиграть у "красных".
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Лидер Тоттенхэма Харри Кейн поделился ожиданиями от центрального матча 21-го тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Ливерпулем, которые занимают третье и первое место в турнирной таблице АПЛ соответственно.

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"Если честно, мы хотим, чтобы Манчестер Сити выиграл у Ливерпуля и сократил отставание, но это никак от нас не зависит. Нам нужно заботиться о себе и выигрывать свои матчи.

В последние годы мы были в подобной ситуации с Лестером и с Челси. Тоттенхэму нужно думать о себе. Все, что от нас зависит - это победа в наших матчах", - приводит слова Кейна Sky Sports

Напомним, матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится 3 января на стадионе Этихад. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что по мнению букмекеров, преимущество в поединке на стороне "горожан".

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Теги: Харри Кейн, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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