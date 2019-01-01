Сульшер продолжает вписывать свое имя в историю Манчестер Юнайтед

Оле-Гуннар Сульшер добился четырех побед подряд после того, как возглавил Манчестер Юнайтед.

В матче 21-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Ньюкасл со счетом 2:0.

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Таким образом, наставник "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер стал вторым тренером в истории клуба, который выиграл первые четыре матча во главе команды в чемпионате Англии. Первым такого успеха сумел добиться Мэтт Басби в 1946 году.

Под руководством Сульшера Манчестер Юнайтед обыграл Кардифф (5:1), Хаддесфилд (3:1), Борнмут (4:1) и Ньюкасл (2:0). На данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 38 очков.

В матче 22-го тура АПЛ манкунианцев ожидает серьезное испытание - команду ожидает выездной матч с Тоттенхэмом, который состоится 13-го января.

Напомним, Оле-Гуннар Сульшер был назначен на должность исполняющего обязанности Манчестер Юнайтед 19 декабря, на следующий день после известия об отставке Жозе Моуринью.