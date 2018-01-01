Манчестер Сити – Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ
В четверг, 3 января, Манчестер Сити на своем поле сыграет с Ливерпулем в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Гвардиолы с коэффициентом 2,05, а на “красных“ – 3,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,9.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Сити можно поставить с коэффициентом 2,05, а на победу Ливерпуля – 3,4.
Напомним, встреча 21-го тура АПЛ Манчестер Сити – Ливерпуль состоится 3 января на стадионе Этихад. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
Ливерпуль после 20-ти туров лидирует в чемпионате Англии, имея в своем активе 54 очка. Клуб из Манчестера, в свою очередь, идет на третьем месте с 47 баллами, отставая на один балл от Тоттенхэма, который уже сыграл свой матч 21-го тура.
Большинство экспертов склоняются к мнению, что данное противостояние можно с уверенностью считать битвой за чемпионский титул.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити – Ливерпуль.
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