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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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Подопечные Оле-Гуннара Сульшера продолжили победную серию.

Видео голов и обзор матча Ньюкасл - МЮ
Видео голов и обзор матча Ньюкасл - МЮ
Getty Images

В матче 21-го тура чемпионата Англии Ньюкасл принимал Манчестер Юнайтед.

До середины второго тайма команды не радовали болельщиков голами, но потом Ромелу Лукаку и Маркус Рашфор принесли гостям победу.

Смотрите видео голов и обзор матче Ньюкасл - МЮ:

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Лукаку, 64, Рашфорд, 80

Ньюкасл: Дубравка - Йедлин, Шер (Муто, 81), Лассельс, Дамметт, Ритчи - Перес (Кенеди, 69), Хэйден, Диаме (Шелви, 53), Атсу - Рондон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Валенсия, Линделеф, Джонс, Шоу - Эррера, Матич - Мата (Санчес, 63), Погба, Мартиаль (Лукаку, 63) - Рашфорд (Лингард, 87).

Предупреждения: Лассельс - Шоу, Линделеф.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
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