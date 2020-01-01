АПЛ: МЮ справился с Ньюкаслом, Челси и Саутгемптон обошлись без голов
Челси — Саутгемптон 0:0
Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо — Баркли (Фабрегас, 68), Жоржиньо, Канте — Виллиан (Лофтус-Чик, 38), Мората, Азар.
Саутгемптон: Ганн — Вестергор, Йосида, Беднарек — Седрик, Ромеу, Уорд-Праус, Валери — Редмонд (Стивенс, 90+5), Армстронг (Остин, 88) — Ингз (Лонг, 46).
Предупреждения: Рюдигер — Беднарек, Ромеу.
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Лукаку, 64, Рашфорд, 80
Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Шер (Муто, 81), Лассельс, Дамметт, Ритчи — Перес (Кенеди, 69), Хэйден, Диаме (Шелви, 53), Атсу — Рондон.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Линделеф, Джонс, Шоу — Эррера, Матич — Мата (Санчес, 63), Погба, Мартиаль (Лукаку, 63) — Рашфорд (Лингард, 87).
Предупреждения: Лассельс — Шоу, Линделеф.
Другие матчи игрового дня:
Хаддерсфилд – Бернли 1:2
Борнмут – Уотфорд 3:3
Вулверхэмптон – Кристал Пэлас 0:2
Вест Хэм – Брайтон 2:2
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