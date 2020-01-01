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АПЛ: МЮ справился с Ньюкаслом, Челси и Саутгемптон обошлись без голов

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Челси потерял очки в матче 21-го тура чемпионата Англии и подпустил к себе конкурентов в турнирной таблице.
Ромелу Лукаку в матче против Ньюкасла
Ромелу Лукаку в матче против Ньюкасла
Getty Images

Челси — Саутгемптон 0:0

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо — Баркли (Фабрегас, 68), Жоржиньо, Канте — Виллиан (Лофтус-Чик, 38), Мората, Азар.

Саутгемптон: Ганн — Вестергор, Йосида, Беднарек — Седрик, Ромеу, Уорд-Праус, Валери — Редмонд (Стивенс, 90+5), Армстронг (Остин, 88) — Ингз (Лонг, 46).

Предупреждения: Рюдигер — Беднарек, Ромеу.

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Лукаку, 64, Рашфорд, 80

Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Шер (Муто, 81), Лассельс, Дамметт, Ритчи — Перес (Кенеди, 69), Хэйден, Диаме (Шелви, 53), Атсу — Рондон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Линделеф, Джонс, Шоу — Эррера, Матич — Мата (Санчес, 63), Погба, Мартиаль (Лукаку, 63) — Рашфорд (Лингард, 87).

Предупреждения: Лассельс — Шоу, Линделеф.

Другие матчи игрового дня:

Хаддерсфилд – Бернли 1:2
Борнмут – Уотфорд 3:3
Вулверхэмптон – Кристал Пэлас 0:2
Вест Хэм – Брайтон 2:2

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии по футболу, результаты матчей, футбол
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