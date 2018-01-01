Эмери оштрафовали за то, что он пнул бутылку с водой и попал в болельщика

Футбольная ассоциация Англии решила наказать наставника Арсенала за его поведение в матче с Брайтоном.

Футбольная ассоциация Англии (FA) решила наказать главного тренера лондонского Арсенала Унаи Эмери, сообщает официальный сайт организации.

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Такое решение было принято из-за поведения наставника в матче 19-го турга АПЛ против Брайтона. Эмери пнул бутылку с водой, которая угодила в болельщика Брайтона. Испанец сразу же принес извинения, однако в организации посчитали такое поведение неприемлемым.

Специалист не отрицал свою вину, и теперь должен будет заплатить штраф в размере 8 тысяч фунтов (около 8,8 тысяч евро).

Отметим, что Арсенал отыграл 21 матч в чемпионате Англии и имеет в своем активе 41 очко в турнирной таблице, занимая пятое место.

Ранее сообщалось, что скончался экс-президент Арсенала, который привел в команду Арсена Венгера.