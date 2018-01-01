Клопп: Манчестер Сити - лучшая команда в мире

Наставник Ливерпуля в преддверии матча с Манчестер Сити назвал своего соперника лучшей командой в мире.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против Манчестер Сити.

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“Нам предстоит самая сложная игра, которая только может быть в современном футболе. Мы будем сражаться с Манчестер Сити на выезде. Это самая сильная команда в мире с выдающимся тренером. Мы должны хотеть победить.

Меня радует игра Ливерпуля и результаты, которые мы показываем. У наших игроков - высокий уровень. Это очень важная игра, соперник мотивирован на все 100%, и мы должны быть готовы действовать агрессивно“, - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится в четверг, 3-го января, в Манчестере. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00.

Отметим, что по итогам 20-ти туров “красные“ лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 54 очка, а “горожане“ находятся на 3-й строчке с отставанием в 7 баллов.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что все будет закончено, если его подопечные проиграют Ливерпулю.