Гвардиола - о возможных трансферах: На данный момент я доволен игроками, которые есть

Наставник Манчестер Сити не может сказать, будет ли клуб совершать трансферы в январе.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что клуб, скорее всего, не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно.

Читай также: Гвардиола: Если мы не победим в матче с Ливерпулем, то все будет закончено

"Я уже много раз отвечал вам на этом вопрос. У меня нет новостей по этому поводу.

Возможно, завтра я поменяю свое мнение, но в данный момент я доволен игроками, которые у меня есть", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, в четверг, 3-го января, Манчестер Сити сразится с лидером АПЛ Ливерпулем. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00

Ранее сообщалось, что Челси совершил трансфер полузащитника дортмундской Боруссии Кристиана Пулишича, который является третьим по стоимости в истории "синих".