Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола - о возможных трансферах: На данный момент я доволен игроками, которые есть

Комментариев: 0
Наставник Манчестер Сити не может сказать, будет ли клуб совершать трансферы в январе.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что клуб, скорее всего, не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно.

Читай также: Гвардиола: Если мы не победим в матче с Ливерпулем, то все будет закончено

"Я уже много раз отвечал вам на этом вопрос. У меня нет новостей по этому поводу.

Возможно, завтра я поменяю свое мнение, но в данный момент я доволен игроками, которые у меня есть", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, в четверг, 3-го января, Манчестер Сити сразится с лидером АПЛ Ливерпулем. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00

Ранее сообщалось, что Челси совершил трансфер полузащитника дортмундской Боруссии Кристиана Пулишича, который является третьим по стоимости в истории "синих".

Поделись:
Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, трансферы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь