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Официально: Челси оформил трансфер полузащитника дортмундской Боруссии

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Переход Кристиана Пулишича стал третьим в списке самых дорогостоящих трансферов Челси.
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Кристиан Пулишич подписал контракт с лондонским Челси. Об этом сообщает официальный сайт “шмелей“.

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“Синие“ заплатили за 20-летнего футболиста 64 миллиона евро. Таким образом, Пулишич стал третьим в списке самых дорогостоящих трансферов в истории Челси после вратаря Кепы Аррисабалаги (80 миллионов евро, лето 2018 года) и нападающего Альвары Мораты (66 миллионов евро, лето 2017 года).

Стоит отметить, что текущий сезон Пулишич доиграет в Боруссии на правах аренды, а уже летом переберется в АПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник луганской Зари Игорь Харатин перешел в венгерский Ференцварош.

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Теги: Челси, Кристиан Пулишич, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Боруссия Д, футбол, контракт
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