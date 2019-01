Официально: Челси оформил трансфер полузащитника дортмундской Боруссии

Полузащитник дортмундской Боруссии Кристиан Пулишич подписал контракт с лондонским Челси. Об этом сообщает официальный сайт “шмелей“.

“Синие“ заплатили за 20-летнего футболиста 64 миллиона евро. Таким образом, Пулишич стал третьим в списке самых дорогостоящих трансферов в истории Челси после вратаря Кепы Аррисабалаги (80 миллионов евро, лето 2018 года) и нападающего Альвары Мораты (66 миллионов евро, лето 2017 года).

At €64m, Christian Pulisic is Chelsea's third-most expensive signing in history ✍️ pic.twitter.com/icF7oT3HLQ