Шоу: Игроки МЮ наслаждаются стилем Сульшера

Защитник "красных дьяволов" рассказал об изменениях в клубе после смены тренера.

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу рассказал о работе под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

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“У Уле совершенно другой стиль, мы приспосабливаемся к нему и наслаждаемся им, а это главное. Он очень позитивный и дружелюбный человек, он был здесь много лет, поэтому очень хорошо знает, что нужно клубу. Мы все поддерживаем его и хотим лучшего для него, как и он хочет лучшего для нас.

Мы все должны работать вместе, продолжать делать правильные вещи, улыбаться и продолжать выигрывать матчи. Наша цель - вернуться в топ-4, потому что Манчестер Юнайтед не может быть без Лиги чемпионов“, - цитирует Шоу Sky Sports.

Напомним, с приходом норвежца манкунианцы одержали три победы подряд.