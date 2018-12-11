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Манчестер Сити - Ливерпуль: онлайн матча чемпионата Англии

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Ман Сити и Ливерпуль сыграют 3 января в матче 21-го тура чемпионата Англии. Следите за событиями матча Ман Сити - Ливерпуль в нашем онлайне.
Онлайн матча Ман Сити - Ливерпуль
Онлайн матча Ман Сити - Ливерпуль
Ливерпуль и Манчестер Сити встретятся в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится на Этихад в четверг, 3 января. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
 
Два главных фаворита чемпионата Англии до последнего момента шли нога в ногу в турнирной таблице, но машина Гвардиолы “дала сбой“ - в 18-м туре в домашнем матче “горожане“ неожиданно проиграли Кристал Пэлас со счетом 2:3, а 26-го декабря на выезде уступили Лестер Сити 1:2. В итоге перед матчем с лидером АПЛ Ман Сити проигрывает Ливерпулю 7 очков.
 
Ливерпуль, напротив, с каждой игрой доказывают свои амбиции стать чемпионов и после каждого тура все больше болельщиков сходятся во мнении, что Клопп приведет команду к титулу. Хотя наставник команды отмечает, что позади только половина чемпионата и все может случиться.
 
В очном противостоянии нас ожидает яркий поединок. Манчестер Сити демонстрирует зрелищный и атакующий футбол и будет идти вперед, ведь ничья будет на пользу Ливерпулю. Команда Клоппа также не будет играть на ничью - команда играет в атакующий футбол с постоянным прессингом соперника и блестящей игре в обороне.
 
Ливерпуль в предыдущих пяти очных встречах с Манчестер Сити выиграл в 4-х матчах, а последняя встреча соперников завершилась нулевой ничьей в октябре 2018 года. При этом подопечные Гвардиолы в этом чемпионате на стадионе Этихад одержали 9 побед из 9-ти.
 
Последние игры Ман Сити:
 
30.12.18   АПЛ   Саутгемптон - Манчестер Сити 1:3
26.12.18   АПЛ   Лестер - Манчестер Сити 2:1
22.12.18   АПЛ   Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:3
18.12.18   EFL   Лестер - Манчестер Сити 1:2 (1:1)
15.12.18   АПЛ   Манчестер Сити - Эвертон 3:1
 
Последние матчи Ливерпуля:
 
29.12.18   АПЛ   Ливерпуль - Арсенал 5:1
26.12.18   АПЛ   Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед 4:0
21.12.18   АПЛ   Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:2
16.12.18   АПЛ   Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 3:1
11.12.18   ЛЧ   Ливерпуль - Наполи 1:0
 
Поединок Ман Сити - Ливерпуль состоится на Этихад в четверг, 3 января. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. В этой статье будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.
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Теги: футбол, Ливерпуль, Манчестер Сити, АПЛ, онлайн трансляция
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