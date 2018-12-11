Манчестер Сити - Ливерпуль: онлайн матча чемпионата Англии

Ман Сити и Ливерпуль сыграют 3 января в матче 21-го тура чемпионата Англии. Следите за событиями матча Ман Сити - Ливерпуль в нашем онлайне.

Ливерпуль и Манчестер Сити встретятся в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится на Этихад в четверг, 3 января. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Два главных фаворита чемпионата Англии до последнего момента шли нога в ногу в турнирной таблице, но машина Гвардиолы “дала сбой“ - в 18-м туре в домашнем матче “горожане“ неожиданно проиграли Кристал Пэлас со счетом 2:3, а 26-го декабря на выезде уступили Лестер Сити 1:2. В итоге перед матчем с лидером АПЛ Ман Сити проигрывает Ливерпулю 7 очков.

Ливерпуль, напротив, с каждой игрой доказывают свои амбиции стать чемпионов и после каждого тура все больше болельщиков сходятся во мнении, что Клопп приведет команду к титулу. Хотя наставник команды отмечает, что позади только половина чемпионата и все может случиться.

В очном противостоянии нас ожидает яркий поединок. Манчестер Сити демонстрирует зрелищный и атакующий футбол и будет идти вперед, ведь ничья будет на пользу Ливерпулю. Команда Клоппа также не будет играть на ничью - команда играет в атакующий футбол с постоянным прессингом соперника и блестящей игре в обороне.

Ливерпуль в предыдущих пяти очных встречах с Манчестер Сити выиграл в 4-х матчах, а последняя встреча соперников завершилась нулевой ничьей в октябре 2018 года. При этом подопечные Гвардиолы в этом чемпионате на стадионе Этихад одержали 9 побед из 9-ти.

Последние игры Ман Сити:

30.12.18 АПЛ Саутгемптон - Манчестер Сити 1:3

26.12.18 АПЛ Лестер - Манчестер Сити 2:1

22.12.18 АПЛ Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:3

18.12.18 EFL Лестер - Манчестер Сити 1:2 (1:1)

15.12.18 АПЛ Манчестер Сити - Эвертон 3:1

Последние матчи Ливерпуля:

29.12.18 АПЛ Ливерпуль - Арсенал 5:1

26.12.18 АПЛ Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед 4:0

21.12.18 АПЛ Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:2

16.12.18 АПЛ Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 3:1

11.12.18 ЛЧ Ливерпуль - Наполи 1:0

Поединок Ман Сити - Ливерпуль состоится на Этихад в четверг, 3 января. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. В этой статье будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.