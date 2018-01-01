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Варди необычно отпраздновал гол - он готовил празднование для особенного случая

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Джейми Варди исполнил кульбит после того, как отличился в воротах Эвертона.
Варди необычно отпраздновал гол - он готовил празднование для особенного случая

Нападающий Лестера Джейми Варди кульбитом отметил свой забитый гол в матче 21-го тура Премьер-лиги с Эвертоном, а после матче в интервью ВВС признался, что готовил празднование для особенного случая:

"Я берег это празднование для особенного случая. Что может быть лучше, чем сделать это в Новый год? Новый год, новый я. Отличное начало – набрать три очка в первый день нового года", – сказал Варди.

Ранее сообщалось, что Лестер минимально обыграл Эвертон в первом матче АПЛ в новом году.

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Теги: Джейми Варди, Лестер, чемпионат Англии
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