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Насри стал одноклубником Ярмоленко

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Французский полузащитник заключил краткосрочный контракт с Вест Хэмом.
Самир Насри
Самир Насри
whufc.com

Вест Хэм подписал контракт с полузащитником Самиром Насри, сообщил официальный сайт "молотобойцев".

Соглашение с 31-летним французом рассчитано до конца сезона-2018/19 с опцией продления, срок которой не уточняется.

"У Вест Хэма очень амбициозный проект. Я уверен, что у этого клуба есть все, чтобы быть одним из лучших в Лондоне", – сказал Насри.

Напомним, что последние несколько недель Насри тренировался с командой Мануэля Пеллегрини в надежде заработать контракт.

Самир завершил отбывать 18-месячную дисквалификацию, которую он получил в 2016-м году за нарушение правил Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), и с 1-го января может вернуться в игру.

У Насри уже есть опыт выступлений в Премьер-лиге в составе Арсенала и Манчестер Сити. C "горожанами" он дважды становился чемпионом Англии, в том числе под руководством Мануэля Пеллегрини в сезоне-2013/14.

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Теги: футбол, Вест Хэм, трансфер, АПЛ, Самир Насри
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