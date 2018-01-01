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Полузащитник Челси создал больше всех голевых моментов в АПЛ в 2018 году

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Эден Азар выиграл по этому показателю с большим отрывом.
Эден Азар
Эден Азар
www.standard.co.uk

На счету футболиста Челси Эдена Азара больше всех голевых моментов в матчах чемпионата Англии в 2018 году.

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Бельгиец организовал 101 голевой шанс.

На втором месте с большим отставанием идет полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен (78 созданных моментов).
 
В этом сезоне АПЛ Азар сыграл 18 матчей, забил 10 голов и отдал 9 ассистов. 
 

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Теги: футбол, Эден Азар, Челси
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Источник: twitter.com

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