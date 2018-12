Полузащитник Челси создал больше всех голевых моментов в АПЛ в 2018 году

На счету футболиста Челси Эдена Азара больше всех голевых моментов в матчах чемпионата Англии в 2018 году.

Бельгиец организовал 101 голевой шанс.

101 - Eden Hazard created 101 goalscoring chances in the Premier League in 2018; 23 more than any other player in the competition (Christian Eriksen - 78). Wizard. pic.twitter.com/yOoBE9MeiU