Полузащитник Челси создал больше всех голевых моментов в АПЛ в 2018 году
Эден Азар выиграл по этому показателю с большим отрывом.
На счету футболиста Челси Эдена Азара больше всех голевых моментов в матчах чемпионата Англии в 2018 году.
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Бельгиец организовал 101 голевой шанс.
101 - Eden Hazard created 101 goalscoring chances in the Premier League in 2018; 23 more than any other player in the competition (Christian Eriksen - 78). Wizard. pic.twitter.com/yOoBE9MeiU— OptaJoe (@OptaJoe) 31 декабря 2018 г.
На втором месте с большим отставанием идет полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен (78 созданных моментов).
В этом сезоне АПЛ Азар сыграл 18 матчей, забил 10 голов и отдал 9 ассистов.
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