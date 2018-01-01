Гвардиола: Если мы не победим в матче с Ливерпулем, то все будет закончено

Главный тренер Ман Сити считает, что если "горожане" потеряют очки в матче против Ливерпуля, то о чемпионстве можно будет забыть.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу матча 21-го тура АПЛ с Ливерпулем, который состоится 3 января.

“Учитывая наше отставание в турнирной таблице, если мы не победим в матче с Ливерпулем, то все будет закончено, в чемпионской гонке шансов будет катастрофически мало.

Догнать их будет почи нереальной задачей. Конечно, Ливерпуль, наверное, еще потеряет очки, но вряд ли очень уж много“, - цитирует испанского специалиста Manchester Evening News.

Напомним, Манчестер Сити идет вторым в турнирной таблице АПЛ и отстает на 7 очков от лидирующего Ливерпуля.