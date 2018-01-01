Манчестер Юнайтед - Борнмут 4:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
"Красные дьяволы" одержали третью победу подряд под руководством Сульшера.
В рамках 20-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимал Борнмут.
Манкунианцам удалось разгромить соперника и одержать третью победу к ряду.
Вашему вниманию видео голов матча Манчестер Юнайтед - Борнмут:
Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1
Голы: 1:0 – 5 Погба, 2:0 – 33 Погба, 3:0 – 45 Рэшфорд, 3:1 – 45 Аке, 4:1 - 72 Лукаку
Борнмут: Бегович - Дэниэлс, Аке, Кук - Рико, Станислас, Серман, Брукс, Айб - Уилсон, Кинг.
Запасные: Муссе, Лерма, Боруц, Мингз, Симпсон, Фрэйзер, Дефо.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Байи, Янг - Марсьяль, Погба, Лингард, Матич, Эррера - Рэшфорд.
Запасные: Дармиан, Феллайни, Ромеро, Перейра, Лукаку, Мата, Джонс.
Предупреждения: Янг, Эррера
Удаление: Байи
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