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Манчестер Юнайтед - Борнмут 4:1 Видео голов и обзор матча АПЛ

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"Красные дьяволы" одержали третью победу подряд под руководством Сульшера.

 

Манчестер Юнайтед одержал победу над Борнмутом
Манчестер Юнайтед одержал победу над Борнмутом
Getty Images

 

В рамках 20-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимал Борнмут.

Манкунианцам удалось разгромить соперника и одержать третью победу к ряду.

Вашему вниманию видео голов матча Манчестер Юнайтед - Борнмут:

 

 

Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1
Голы: 1:0 – 5 Погба, 2:0 – 33 Погба, 3:0 – 45 Рэшфорд, 3:1 – 45 Аке, 4:1 - 72 Лукаку

Борнмут: Бегович - Дэниэлс, Аке, Кук - Рико, Станислас, Серман, Брукс, Айб - Уилсон, Кинг.
Запасные: Муссе, Лерма, Боруц, Мингз, Симпсон, Фрэйзер, Дефо.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Байи, Янг - Марсьяль, Погба, Лингард, Матич, Эррера - Рэшфорд.
Запасные: Дармиан, Феллайни, Ромеро, Перейра, Лукаку, Мата, Джонс.

Предупреждения: Янг, Эррера

Удаление: Байи
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Теги: футбол, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Борнмут, видео обзор, видео голов
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Источник: Футбол 1

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