Марсьяль пропустил тренировку Манчестер Юнайтед

Французский нападающий привел в бешенство Оле-Гуннара Сульшера.

Футболист Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль вернулся в расположение клуба со значительным опозданием после отъезда на Рождество в Париж и, как следствие, пропустил тренировку.

Как сообщает The Sun, этот поступок француза вызвал откровенное недовольство у исполняющего обязанности главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера.

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Стоит отметить, что это не первое проявление непрофессионализма со стороны Марсьяля. Минувшим летом он также не вернулся вовремя из отпуска, что стало причиной конфликта с тогдашним главным тренером команды Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед продлит с форвардом соглашение до лета 2020 года. В 2015 году француз заключил контракт по схеме 4+1, поэтому соглашение будет автоматически продлено еще на год.