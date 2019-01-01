Гвардиола: Мы не будем менять стиль игры из-за двух поражений подряд

Наставник Манчестер Сити не видит проблемы в игре команды несмотря на потерянные очки в последних двух играх.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается менять игровой стиль команды из-за последних неудачных выступлений команды.

“Мы не меняли стиль в первые сезоны, и сейчас не будем. Зачем? Из-за того, что мы мы проиграли два раза подряд? Нет, ни за что. Этого не случится.

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Когда мы проигрываем, я расстраиваюсь, и минут 10-15 чувствую себя подавленно. Но потом я переключаюсь и думаю о причинах поражения. То же самое касается побед. Именно тем футбол и хорош, что я могу задать вопрос “почему“ при любом исходе“, - цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, в воскресенье, 30 декабря, Манчестер Сити на выезде сыграет с Саутгемптоном в матче 20-го тура АПЛ и попытается сократить отставание от лидирующего Ливерпуля в турнирной таблице. Начало поединка - в 18:15 по киевскому времени.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признал, что его подопечные не могут сравниться с Ливерпулем в данный момент.