Клопп: Я чуть не заплакал, когда Салах позволил Фирмино пробить пенальти

Главный тренер Ливерпуля считает, что Мохамед Салах поступил красиво, позволив партнеру по команде реализовать пенальти.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился эмоциями от победы команды над Арсеналом в матче 20-го тура АПЛ, а также рассказал, что его растрогал поступок Мохамеда Салаха.

Читай также: Клопп: Жизнь - де**мо, если в ней только трофеи имеют значение

"Матч был сумасшедший. Мы хотели прессинговать соперника, но Арсенал тоже прессинговал, поэтому игра складывалась бурно. Однако, получая мяч, ты должен успокоиться. То, как мы отреагировали на пропущенный гол - реакция мирового уровня.

Мы были спокойны и позволили Арсеналу ошибаться. Мы идеально оборонялись, контролировали игру и сделали свое дело. Все было великолепно.

Читай также: Гвардиола: Манчестер Сити не может конкурировать с Ливерпулем в чемпионате Англии

Когда Салах отдал Фирмино возможность пробить пенальти, я чуть не заплакал. Мы все знаем, что Мо любит забивать, но позволил это сделать другому. Это было действительно красиво. Победа с таким счетом не часто возможна в матчах против Арсенала, поэтому я рад", - приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, что по итогам 20-ти туров "красные" набрали 54 очка и возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Напомним, Ливерпуль разгромил Арсенал со счетом 5:1. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп считает, что борьба за чемпионство в АПЛ еще впереди.