Гвардиола: Манчестер Сити не может конкурировать с Ливерпулем в чемпионате Англии

Наставник "горожан" подвел итоги первого круга в АПЛ и отметил, что команда все еще имеет шансы стать чемпионами.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сравнил своих подопечных с Ливерпулем, возглавляющим турнирную таблицу в АПЛ, а также прокомментировал результаты "горожан", которые находятся на третьей строчке.

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"В целом у нас все хорошо. Мы набрали 44 очка в первом круге. Если мы столько же наберем во втором, то у нас будет 88 очков и мы можем стать чемпионами. Большинству команд, которые выиграли титул в течение последних 20 лет, понадобилось меньше очков.

Конечно, ситуация меняется, когда проигрываешь Лестеру и Кристал Пэлас в двух последних матчах, потому что теперь есть две команды, которые лучше нас выступили в декабре.

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Что сказать о Ливерпуле, который проводит девять матчей без пропущенных голов и много забивает? Если нас сравнить, то мы не можем сейчас конкурировать с этой командой", – цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.

Напомним, в крайнем матче АПЛ Ливерпуль разгромил лондонский Арсенал со счетом 5:1, продолжая лидировать в АПЛ (54 очка после 20-ти игр). Манчестер Сити находится на третьем месте турнирной таблицы с 44 баллами, однако имеет матч в запасе, чтобы сократить отставание.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что Ливерпуль и Тоттенхэм заслуженно лидируют в АПЛ.