Клопп: Я был бы идиотом, если бы считал, что Ливерпуль уже выиграл чемпионство в АПЛ

Наставник "красных" доволен разгромной победой команды, но уверен, что борьба за чемпионство еще впереди.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что радоваться текущему успеху команды еще рано и впереди огромная работа, чтобы завоевать чемпионство в АПЛ.

Читай также: Клопп: Только Манчестер Сити может остановить Манчестер Сити

“Вы ждете, что я буду радоваться отрыву в 9 очков, но после матча Манчестер Сити он может сократиться до 7. Это возможно. Я не самый умный человек в мире, но я не идиот. Я был бы им, если бы считал, что Ливерпуль уже выиграл чемпионат Англии.

Перед игрой мы знали о результате матча с Тоттенхэмом. Думаете, мы начали вечеринку? Никто из игроков Ливерпуля не улыбался в раздевалке. Мы были сконцентрированы на своей игре.

Читай также: Клопп назвал своего фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Сейчас мы марафонцы. До марафона все хорошо: отличная погода, тренера, новые футболки. Люди говорят тебе: “Ты сегодня выиграешь“. Но еще нужно пробежать всю дистанцию“, - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, Ливерпуль продолжает лидировать в АПЛ, имея преимущество в 9 очков над Тоттенхэмом и опережая Манчестер Сити на 10 очков, однако “горожанам“ еще предстоит матч 20-го тура против Саутгемптона.

Ранее сообщалось, что в матче 20-го тура АПЛ Ливерпуль разгромил Арсенал со счетом 5:1. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Отметим, что Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону со счетом 3:1.