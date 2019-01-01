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Клопп: Я был бы идиотом, если бы считал, что Ливерпуль уже выиграл чемпионство в АПЛ

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Наставник "красных" доволен разгромной победой команды, но уверен, что борьба за чемпионство еще впереди.
Юрген Клопп радуется победе над Арсеналом
Юрген Клопп радуется победе над Арсеналом
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что радоваться текущему успеху команды еще рано и впереди огромная работа, чтобы завоевать чемпионство в АПЛ.

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“Вы ждете, что я буду радоваться отрыву в 9 очков, но после матча Манчестер Сити он может сократиться до 7. Это возможно. Я не самый умный человек в мире, но я не идиот. Я был бы им, если бы считал, что Ливерпуль уже выиграл чемпионат Англии.

Перед игрой мы знали о результате матча с Тоттенхэмом. Думаете, мы начали вечеринку? Никто из игроков Ливерпуля не улыбался в раздевалке. Мы были сконцентрированы на своей игре.

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Сейчас мы марафонцы. До марафона все хорошо: отличная погода, тренера, новые футболки. Люди говорят тебе: “Ты сегодня выиграешь“. Но еще нужно пробежать всю дистанцию“, - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, Ливерпуль продолжает лидировать в АПЛ, имея преимущество в 9 очков над Тоттенхэмом и опережая Манчестер Сити на 10 очков, однако “горожанам“ еще предстоит матч 20-го тура против Саутгемптона.

Ранее сообщалось, что в матче 20-го тура АПЛ Ливерпуль разгромил Арсенал со счетом 5:1. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Отметим, что Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону со счетом 3:1.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионство
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