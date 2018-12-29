Ливерпуль укрепился на первой позиции чемпионата Англии, разгромив Арсенал.

Лидер чемпионата Англии Ливерпуль в центральном матче 20-го тура АПЛ разгромил Арсенал со счетом 5:1.

Со стартовых минут Ливерпуль забрал мяч под свой контроль, создал несколько моментов и… пропустил. На 11-й минуте Ивоби прострелил на ближнюю штангу, куда прибежал Мэйтленд-Найлз, отправивший мяч в сетку.

Игроков Ливерпуля пропущенный гол не надломил - уже через 3 минуты посл серии рикошетов мяч прилетел к Фирмино, который закатил мяч в пустые ворота. А через две минуты Фирмино обыграл нескольких оппонентов и пробил мимо Лено.

Ливерпуль продолжил контролировать игру и до перерыва еще дважды отправил мяч в ворота соперника. На 32-й минуте Салах откликнулся на заброс Робертсона с центра поля и скинул мяч Мане, который расстрелял ворота. А перед перерывом Сократис сбил Салаха в штрафной площади, за что был назначен пенальти, который впоследствии уверенно реализовал сам египтянин.

Во втором тайме Ливерпуль сыграл спокойнее, решив не добивать соперника, к тому же экономя силы на матч против Ман Сити в следующем туре. Но еще один гол в ворота Лено был забит – Колашинац в своей штрафной сбил Ловрена, а Фирмино реализовал пенальти, оформив хет-трик.

Незадолго до финального свистка арбитр вполне мог назначить одиннадцатиметровый уже в ворота мерсисайдцев, но арбитр не отреагировал на контакт Клайна и Ляказетта.

Ливерпуль разгромил Арсенал 5:1 в матче 20-го тура чемпионата Англии и набрал 54 очка, закрепившись на первом месте в АПЛ. У идущего вторым Тоттенхэма 45 очков, у Ман Сити – 44 балла и матч в запасе.

Ливерпуль - Арсенал 5:1

Голы: Фирмино, 14, 16, 65 (с пенальти), Мане, 32, Салах, 45+2 (с пенальти) — Мэйтленд-Найлз, 11

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Клайн, 83) — Вейналдум (Лаллана, 78), Фабиньо — Шакири, Фирмино, Мане (Хендерсон, 62) — Салах

Арсенал: Лено — Лихтштайнер, Папастатопулос, Мустафи (Косельни, 46) — Мэйтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац (Гендузи, 81) — Рэмси, Ивоби — Обамеянг (Ляказетт, 71)

Предупреждения: Робертсон — Джака, Папастатопулос