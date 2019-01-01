Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль - Арсенал 5:1 Видео голов и обзор матча АПЛ

Комментариев: 0
Мерсисайдцы уничтожили Арсенал и продолжили свою беспроигрышную серию.

 

Ливерпуль разгромил Арсенал
Ливерпуль разгромил Арсенал
Getty Images

В центральном поединке 20-ого тура АПЛ Ливерпуль рагромил Арсенал и завершил 2018-й год на позитивной ноте.

Вашему вниманию видео голов матча Ливерпуль - Арсенал:

Ливерпуль – Арсенал 5:1

Голы: 0:1 – 11 Мейленд-Найлз, 1:1 – 14 Фирмино, 2:1 – 16 Фирмино, 3:1 – 32 Мане, 4:1 – 45 Салах, 5:1 – 65 Фирмино.

Арсенал: Лено, Лихтштайнер, Колашинац, Мустафи, Папастатопулос, Ивоби, Торрейра, Рэмзи, Мэйтленд-Найлз, Джака, Обамеянг.
Запасные: Гендузи, Ляказетт, Косьельни, Эль-Ненни, Чех, Сака, Уиллок.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон, Ловрен, Мане, Шакири, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино.
Запасные: Ориги, Миньоле, Лаллана, Старридж, Хендерсон, Кейта, Клайн.

Поделись:
Теги: футбол, АПЛ, Ливерпуль, Арсенал, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Футбол 1

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь