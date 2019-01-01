Ливерпуль - Арсенал 5:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
Мерсисайдцы уничтожили Арсенал и продолжили свою беспроигрышную серию.
В центральном поединке 20-ого тура АПЛ Ливерпуль рагромил Арсенал и завершил 2018-й год на позитивной ноте.
Вашему вниманию видео голов матча Ливерпуль - Арсенал:
Ливерпуль – Арсенал 5:1
Голы: 0:1 – 11 Мейленд-Найлз, 1:1 – 14 Фирмино, 2:1 – 16 Фирмино, 3:1 – 32 Мане, 4:1 – 45 Салах, 5:1 – 65 Фирмино.
Арсенал: Лено, Лихтштайнер, Колашинац, Мустафи, Папастатопулос, Ивоби, Торрейра, Рэмзи, Мэйтленд-Найлз, Джака, Обамеянг.
Запасные: Гендузи, Ляказетт, Косьельни, Эль-Ненни, Чех, Сака, Уиллок.
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон, Ловрен, Мане, Шакири, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино.
Запасные: Ориги, Миньоле, Лаллана, Старридж, Хендерсон, Кейта, Клайн.
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