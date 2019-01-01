Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:3 Видео голов и обзор матча АПЛ
Тоттенхэм в рамках 20-ого тура АПЛ неожиданно уступил Вулверхэмптону.
В рамках 20-ого тура Английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал Вулверхэмптон, где “шпоры“ сенсационно проиграли “волкам“.
Вашему вниманию видео голов матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон:
Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:3
Голы: 1:0 – 22 Кейн, 1:1 – 72 Боли, 1:2 – 83 Хименес, 1:3 – 87 Кошта
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Беннетт, Кастро, Боли, Коуди, Доэрти, Рубен Невеш, Траоре, Дендонкер, Кавалейру, Хименес.
Запасные: Лео Бонатини, Рубен Винагре, Моутинью, Саисс, Радди, Гиббс-Уайт, Элдер Кошта.
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер, Дэвис, Санчес, Алли, Эриксен, Уинкс, Сиссоко, Кейн, Сон Хын Мин.
Запасные: Гассанига, Фойт, Уокер-Питерс, Нкуду, Роуз, Скипп, Лукас Моура.
Предупреждения: Дэвис (16), Эриксе (42), Кейн (81), Кастро (81), Хименес (84)
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