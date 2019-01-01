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Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:3 Видео голов и обзор матча АПЛ

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Тоттенхэм в рамках 20-ого тура АПЛ неожиданно уступил Вулверхэмптону.

 

Вулверхэмптон победил Тоттенхэм
Вулверхэмптон победил Тоттенхэм
Getty Images

В рамках 20-ого тура Английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал Вулверхэмптон, где “шпоры“ сенсационно проиграли “волкам“.

Вашему вниманию видео голов матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон:

 

Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:3
Голы: 1:0 – 22 Кейн, 1:1 – 72 Боли, 1:2 – 83 Хименес, 1:3 – 87 Кошта

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Беннетт, Кастро, Боли, Коуди, Доэрти, Рубен Невеш, Траоре, Дендонкер, Кавалейру, Хименес.
Запасные: Лео Бонатини, Рубен Винагре, Моутинью, Саисс, Радди, Гиббс-Уайт, Элдер Кошта.

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер, Дэвис, Санчес, Алли, Эриксен, Уинкс, Сиссоко, Кейн, Сон Хын Мин.
Запасные: Гассанига, Фойт, Уокер-Питерс, Нкуду, Роуз, Скипп, Лукас Моура.

Предупреждения: Дэвис (16), Эриксе (42), Кейн (81), Кастро (81), Хименес (84)

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Теги: футбол, АПЛ, Тоттенхэм, Вулверхэмптон, видео голов, видео обзор
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Источник: Футбол 1

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