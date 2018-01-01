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Полузащитник Боруссии Д может оказаться в Челси

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Лондонский клуб интересуется Кристианом Пулишичем.
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич
Getty Images

Полузащитник Боруссии Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку и в летнее трансферное окно пополнить состав Челси, сообщает издание Bild.

Отмечается, что руководство “синих“ уже договорилось с американцем по контракту.

Челси осталось уладить трансфер с Боруссией. За игрока они готовы заплатить 50 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Пулишич может покинуть Боруссию уже зимой.

Конкурентами Челси в борьбе за американского футболиста являются Ливерпуль и Тоттенхэм.

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Теги: футбол, АПЛ, Челси, Боруссия, Кристиан Пулишич
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Источник: bild.de

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