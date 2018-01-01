Полузащитник Боруссии Д может оказаться в Челси
Лондонский клуб интересуется Кристианом Пулишичем.
Полузащитник Боруссии Кристиан Пулишич может сменить клубную прописку и в летнее трансферное окно пополнить состав Челси, сообщает издание Bild.
Отмечается, что руководство “синих“ уже договорилось с американцем по контракту.
Челси осталось уладить трансфер с Боруссией. За игрока они готовы заплатить 50 миллионов евро.
Напомним, ранее сообщалось, что Пулишич может покинуть Боруссию уже зимой.
Конкурентами Челси в борьбе за американского футболиста являются Ливерпуль и Тоттенхэм.
Полная версия правил