За нападение на девушку Риккардо Колдера приговорили к тюремного заключению.

Экс-игрок Астон Виллы и сборной Англии U-17 Риккардо Колдер попал в неприятный скандал.

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В мае этого года Колдер на парковке вступил в конфликт с 24-летней медсестрой, которая задела машину футболиста. 22-летний игрок вспылил и через открытое окно стал избивать девушку, нанося ей сильные удары руками. Потом Колдер открыл дверь и избил медсестру ногами.

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В результате у девушки были диагностированы множественные ушибы на лице, перелом пальца и психическая травма. Суд признал футболиста виновным в нападении и приговорил к девяти месяцам тюремного заключения. После вынесения приговора в Сети появилось видео инцидента.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Волыни отделался общественными работами и штрафом за избиение девушки.