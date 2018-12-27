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Мы гордимся нашей расой: Мане заступился за Кулибали, которого оскорбляли фанаты

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Сенегальский полузащитник Ливерпуля поддержал соотечественника Калиду Кулибали, выступающего в Италии.
Садио Мане
Садио Мане
Getty Images

В матче чемпионата Италии между Интером и Наполи произошел неприятный инцидент - фанаты миланского клуба выкрикивали расистские оскорбления в адрес игрока неаполитанцев Калиду Кулибали.

В поддержку сенегальского футболиста выступил полузащитник Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Мане.

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"Брат, мне горько говорить о том, что ты испытал. Но я хорошо тебя знаю. Эти отвратительные действия не повредят тебе. Мы гордимся нашей расой. Мы будем защищать ее, как защищаем цвета нашей родины. Ты напомнил миру, что идентичность не разделяет", – написал Мане на своей страничке в Instagram.

Стоит отметить, что арбитр матча Интер - Наполи не обращал внимания на поведение болельщиков, за что Кулибали ему поаплодировал и получил вторую желтую карточку, после которой покинул поле.

Интер был наказан за поведение фанатов и проведет два домашних матча при пустых трибунах.

Напомним, ранее в поддержку Калиду Кулибали выступил лидер Ювентуса Криштиану Роналду и игрок Ливерпуля Мохамед Салах, однако египтянина обвинили в лицемерии.

Отметим, что главный тренер Наполи Карло Анчелотти заявил, что уведет команду с поля, если подобное повторится.

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Теги: Садио Мане, Ливерпуль, сборная Сенегала, футбол, Калиду Кулибали, Наполи, чемпионат Италии по футболу, футбол, расизм
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