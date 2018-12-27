Мы гордимся нашей расой: Мане заступился за Кулибали, которого оскорбляли фанаты
В матче чемпионата Италии между Интером и Наполи произошел неприятный инцидент - фанаты миланского клуба выкрикивали расистские оскорбления в адрес игрока неаполитанцев Калиду Кулибали.
В поддержку сенегальского футболиста выступил полузащитник Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Мане.
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"Брат, мне горько говорить о том, что ты испытал. Но я хорошо тебя знаю. Эти отвратительные действия не повредят тебе. Мы гордимся нашей расой. Мы будем защищать ее, как защищаем цвета нашей родины. Ты напомнил миру, что идентичность не разделяет", – написал Мане на своей страничке в Instagram.
Frere , Je suis amer pour ne pas dire meurtri et consterné par ce que tu as vécu. Mais, je te connais suffisamment pour t’avoir pratiqué pendant des années. Ces actes abominables ne vont nullement t’atteindre. Par rapport à notre race, nous en sommes fiers. Et, au delà, nous allons continuer à la défendre comme nous défendrons les couleurs de notre Patrie. Tu as rappelé à la face du monde que l’identité ne se compartimente pas. @@@ Allez le Lion###
Стоит отметить, что арбитр матча Интер - Наполи не обращал внимания на поведение болельщиков, за что Кулибали ему поаплодировал и получил вторую желтую карточку, после которой покинул поле.
Интер был наказан за поведение фанатов и проведет два домашних матча при пустых трибунах.
Напомним, ранее в поддержку Калиду Кулибали выступил лидер Ювентуса Криштиану Роналду и игрок Ливерпуля Мохамед Салах, однако египтянина обвинили в лицемерии.
Отметим, что главный тренер Наполи Карло Анчелотти заявил, что уведет команду с поля, если подобное повторится.
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