Бывший глава лондонского клуба, при котором Арсенал завоевал свой последний чемпионский титул, умер на 83-м году жизни.

Бывший президент Арсенала Питер Хилл-Вуд скончался на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба "канониров".

It is with deep regret that we announce the death of former chairman Peter Hill-Wood, at the age of 82 — Arsenal FC (@Arsenal) 28 декабря 2018 г.

Функционер работал в клубе с 1962 года, и занял пост президента в 1982 году. В июне 2013-го года, после 31-летнего правления, был освобожден от должности по состоянию здоровья.

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Под руководством Хилл-Вуда Арсенал 5 раз становился чемпионов Англии (1989, 1991, 1998, 2002, 2004), 5 раз выигрывал Кубок страны, 2 раза становился обладателем Кубка лиги и 5 раз - Суперкубка Англии. В 2006 году лондонцы дошли до финала Лиги чемпионов.



Питер Хилл-Вуд с кубком и Тьерри Анри. Фото: arsenal.com

Именно Хилл-Вуд поспособствовал приходу Арсена Венгера в 1996 году на пост главного тренера Арсенала. Напомним, Венгер проработал с командой 22 года, покинув должность по окончании сезона-2017/18.



Арсен Венгер и Питер Хилл-Вуд. Фото: arsenal.com

Ранее сообщалось, что отец капитана Штутгарта Кристиана Гентнера скончался прямо на стадионе после победы команды.