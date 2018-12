Фанаты раскритиковали Салаха, обвинив его в лицемерии из-за слов о расизме

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах на своей страничке в Twitter поддержал игрока Наполи Калиду Кулибали, которого подвергли расистским оскорблениям в матче Серии А против Интера.

“В футболе нет места расизму. Нигде нет места расизму“, – написал Салах.

Однако реакция пользователей социальной сети на пост Салаха оказалась негативной.

Один из подписчиков намекнул на нырок египтянина в матче с Ньюкаслом, написал: В футболе нет места не только расизму, но и жульничеству“.

“Я говорил то же самое, когда видел, как ты, Мо, дважды не пожимал руки израильским футболистам. Лицемер“, – отметил другой пользователь.

