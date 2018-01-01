Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фанаты раскритиковали Салаха, обвинив его в лицемерии из-за слов о расизме

Комментариев: 0
Болельщики высказали свое недовольство высказыванием Мохамеда Салаха в социальной сети Twitter.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах на своей страничке в Twitter поддержал игрока Наполи Калиду Кулибали, которого подвергли расистским оскорблениям в матче Серии А против Интера.

“В футболе нет места расизму. Нигде нет места расизму“, – написал Салах.

Читай также: Слепой болельщик, ставший известным после матча с Наполи, посетил базу Ливерпуля

Однако реакция пользователей социальной сети на пост Салаха оказалась негативной.

Один из подписчиков намекнул на нырок египтянина в матче с Ньюкаслом, написал: В футболе нет места не только расизму, но и жульничеству“.

“Я говорил то же самое, когда видел, как ты, Мо, дважды не пожимал руки израильским футболистам. Лицемер“, – отметил другой пользователь.

Напомним, во времена выступления за Базель Салах не пожал руку ни одному игроку израильского Маккаби во время матчей в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах пригрозил руководству Ливерпуля покинуть команду, если клуб подпишет израильского форварда Зальцбурга Моанеса Даббура.

Стоит сказать, что в поддержку игрока Наполи Калиду Кулибали также выступил звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду, а главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти заявил, что заберет команду с поля, если такое повторится.

Поделись:
Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, критика, расизм, Twitter
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь