Фанаты раскритиковали Салаха, обвинив его в лицемерии из-за слов о расизме

Болельщики высказали свое недовольство высказыванием Мохамеда Салаха в социальной сети Twitter.

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах на своей страничке в Twitter поддержал игрока Наполи Калиду Кулибали, которого подвергли расистским оскорблениям в матче Серии А против Интера.

“В футболе нет места расизму. Нигде нет места расизму“, – написал Салах.

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Однако реакция пользователей социальной сети на пост Салаха оказалась негативной.

Один из подписчиков намекнул на нырок египтянина в матче с Ньюкаслом, написал: В футболе нет места не только расизму, но и жульничеству“.

Or cheating — Anthony Mahoney (@AnthonyMahoney3) 27 декабря 2018 г.

“Я говорил то же самое, когда видел, как ты, Мо, дважды не пожимал руки израильским футболистам. Лицемер“, – отметил другой пользователь.

Was saying the same thing when I saw you twice refusing to shake the extended hands of Israeli footballers. Hypocrite. — AndyP (@andy_p10) 27 декабря 2018 г.

Напомним, во времена выступления за Базель Салах не пожал руку ни одному игроку израильского Маккаби во время матчей в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах пригрозил руководству Ливерпуля покинуть команду, если клуб подпишет израильского форварда Зальцбурга Моанеса Даббура.

Стоит сказать, что в поддержку игрока Наполи Калиду Кулибали также выступил звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду, а главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти заявил, что заберет команду с поля, если такое повторится.