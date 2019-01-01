Сульшер: Мы хотим построить игру Манчестер Юнайтед вокруг Погба

Наставник "красных дьяволов" считает француза топовым футболистом.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что Поль Погба является ключевым игроком команды.

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“Считаю, что Погба - это топовый футболист, который проявляет мудрость в нападении, а благодаря высокому росту может выигрывать верховые мячи и проявлять себя в отборе. В последних матчах он здорово играл, его отношение к делу - идеальное.

Нам нужно, чтобы он действовал также в каждой встрече. Он показал высший уровень. Поэтому мы хотим построить команду вокруг него, но нужно помнить, что у нас есть и другие качественные игроки“, - приводит слова Сульшера Goal.

Ранее Оле-Гуннар Сульшер сказал, что Поль Погба счастлив в Манчестер Юнайтед.

Отметим, что наставник “красных дьяволов“ за короткий срок вписал свое имя в историю клуба.