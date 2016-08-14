Ливерпуль – Арсенал: онлайн трансляция матча чемпионата Англии

Ливерпуль и Арсенал сыграют 29 декабря в матче 20-го тура чемпионата Англии. Следите за событиями матча Ливерпуль – Арсенал в нашем онлайне.

Ливерпуль и Арсенал встретятся в центральном матче 20-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится на Энфилде в субботу, 29 декабря. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Ливерпуль уверенно выиграл первый круг чемпионата Англии, опережая Тоттенхэм на 6 очков, а Ман Сити – на семь. Впрочем, чемпионские шансы команды Клоппа лучше всего будут видны по итогам ближайших матчей, важным из которых является встреча с Арсеналом.

Ливерпуль подходит к матчу в отличной форме – команда выиграла восемь матчей подряд, а в последней встрече разгромила Ньюкасл 4:0. В девяти матчах на Энфилде в нынешнем чемпионате команда Клоппа выиграла восемь раз, завершив вничью только матч с Манчестер Сити.

Арсенал ведет борьбу за зону Лиги чемпионов и пока находятся на пятой позиции, проигрывая два очка Челси. Более того, сзади приближается набравший форму Манчестер Юнайтед, так что потери очков для команды Эмери нежелательны.

Ливерпулю в матче с Арсеналом не помогут из-за травм Джозеф Гомес, Жоэль Матип и Алекс Окслейд-Чемберлен, у “канониров“ в лазарете Эктор Бельерин, Роб Холдинг, Генрих Мхитарян и Дэнни Уэлбек.

Последние матчи Ливерпуля:

26.12.18 АПЛ Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед 4:0

21.12.18 АПЛ Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:2

16.12.18 АПЛ Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 3:1

11.12.18 ЛЧ Ливерпуль - Наполи 1:0

08.12.18 АПЛ Борнмут - Ливерпуль 0:4

Последние матчи Арсенала:

26.12.18 АПЛ Брайтон - Арсенал 1:1

22.12.18 АПЛ Арсенал - Бернли 3:1

19.12.18 Кубок лиги Арсенал - Тоттенхэм 0:2

16.12.18 АПЛ Саутгемптон - Арсенал 3:2

13.12.18 ЛЕ Арсенал - Карабах 1:0

Очные матчи:

03.11.18 АПЛ Арсенал - Ливерпуль 1:1

22.12.17 АПЛ Арсенал - Ливерпуль 3:3

27.08.17 АПЛ Ливерпуль - Арсенал 4:0

04.03.17 АПЛ Ливерпуль - Арсенал 3:1

14.08.16 АПЛ Арсенал - Ливерпуль 3:4