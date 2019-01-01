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Вест Хэм установил клубный рекорд по набранным очкам

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В декабре "молотобойцы" заработали 15 очков.
Вест Хэм
Вест Хэм
Getty Images

Вест Хэм Юнайтед, одержав волевую победу в гостевом матче 19-го тура английской Премьер-лиги с Саутгемптоном (2:1), обновил свой клубный рекорд.

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Благодаря победе, лондонская команда довела количество набранных очков в декабре до 15. За всю историю Премьер-лиги в ее нынешнем формате Вест Хэму не удавалось набрать такое количество очков за один месяц.

Кроме того, в декабре “молотобоцы“ должны сыграть еще один матч - против Бернли.

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Теги: футбол, АПЛ, Вест Хэм
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Источник: twitter.com

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