Вест Хэм установил клубный рекорд по набранным очкам

Вест Хэм Юнайтед, одержав волевую победу в гостевом матче 19-го тура английской Премьер-лиги с Саутгемптоном (2:1), обновил свой клубный рекорд.

Благодаря победе, лондонская команда довела количество набранных очков в декабре до 15. За всю историю Премьер-лиги в ее нынешнем формате Вест Хэму не удавалось набрать такое количество очков за один месяц.

15 - West Ham have won 15 points in the Premier League in December (P6 W5 D0 L1); their most in a single month of a season in competition history. Bubbling. pic.twitter.com/GYaarnYBsj