Защитник Ливерпуля: Мы пока ничего не выиграли

Вирджил ван Дейк намерен двигаться вперед.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк считает, что его команда должна продолжать усердно работать, несмотря на увеличившийся отрыв от конкурентов в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

“Сейчас у нас все хорошо, но нам по-прежнему нужно доказывать все на поле. Важно, чтобы мы продолжали в том же духе. Команда не должна быть удовлетворена тем, что имеет сейчас, потому что мы еще ничего не выиграли. Нам нужно продолжать двигаться вперед, оставаться скромными и усердно работать“, - цитирует ван Дейка Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль воглавляет турнирную таблицу АПЛ, и опережает ближайшего оппонента, которым является Тоттенхэм, на шесть пунктов.