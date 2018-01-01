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Защитник Ливерпуля: Мы пока ничего не выиграли

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Вирджил ван Дейк намерен двигаться вперед.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк считает, что его команда должна продолжать усердно работать, несмотря на увеличившийся отрыв от конкурентов в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

“Сейчас у нас все хорошо, но нам по-прежнему нужно доказывать все на поле. Важно, чтобы мы продолжали в том же духе. Команда не должна быть удовлетворена тем, что имеет сейчас, потому что мы еще ничего не выиграли. Нам нужно продолжать двигаться вперед, оставаться скромными и усердно работать“, - цитирует ван Дейка Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль воглавляет турнирную таблицу АПЛ, и опережает ближайшего оппонента, которым является Тоттенхэм, на шесть пунктов.

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Теги: футбол, АПЛ, Ливерпуль, Вирджил ван Дейк
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Источник: www.skysports.com

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