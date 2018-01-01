Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуру Аллегри на пост главного тренера

Наставник туринского Ювентуса попал в сферу интересов "красных дьяволов".

Руководство Манчестер Юнайтед проявляет интерес к главному тренеру Ювентуса Массимилиано Аллегри, сообщает ESPN FC.

На данный момент “красные“ рассматривают кандидатуру итальянца в процессе поиска постоянного главного тренера, который, как ожидается, возглавит команду после нынешнего сезона.

После увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера команды, исполняющим обязанности наставника МЮ является Уле-Гуннар Сульшер.

Ранее легенда МЮ назвал имя идеального тренера для манкунианцев.

МЮ с 32 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.