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Сарри: Задача на этот сезон - выйти в Лигу чемпионов

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Главный тренер Челси прокомментировал игру своей команды в матче 19-ого тура АПЛ.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Челси Маурицио Сарри поделился своим мнением по поводу игры своей команды в матче 19-го тура английской Премьер-лиги против Уотфорда (2:1).

“Челси мог победить с другим счетом, потому что в последние 20 минут матча мы упустили несколько хороших возможностей забить. В концовке встречи команда проявила себя отлично, особенно в плане психологии.

Задача на этот сезон - выйти в Лигу чемпионов и не сильно отстать от лидеров. Челси нужно держаться как можно ближе к первой четверке“, - цитирует специалиста BBC.

Напомним, после 19 туров чемпионата Англии, Челси с 40 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Теги: футбол, АПЛ, Челси, Уотфорд, Маурицио Сарри
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Источник: BBC

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